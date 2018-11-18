خلفان: الحمدين جعل قطر أبغض الدول عند الأمة العربية

هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبى، النظام القطرى، مؤكدا أن تاريخ الجزيرة العربية يشهد أسوأ حقبة بسبب تنظيم الحمدين الذي جعل قطر أبغض الدول عند الأمة العربية.
وكتب خلفان عبر حسابه بموقع "تويتر"، السبت: " أعوذ بالله من شر دولة طغى فيها إدارة شؤونها الحمدين.. إن أبغض الدول عند بني الامة العربية دولة الحمدين".
وأضاف: "والله إن التاريخ يسجل حقبة زمنية لقطر أسوأ حقبة فى تاريخ الجزيرة العربية منذ أن تنفس البشر فيها الهواء على هذه الأرض.. جمعت كل نطيحة ومتردية وجابتهم من جمال ريال الى فيصل القاسم إلى شلة العملاء فقط لهدم الامة".
وتابع: "قطر عودة العلاقات معها مرفوضة شعبيا جملة وتفصيلا إلى أن ينتهى نظام الحمدين لا تنتظروا من عملاء نوايا مخلصة دويلة فى قبضة تنظيم الإخوان ماذا تنتظر منها".
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