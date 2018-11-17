مقتل ضابط شرطة سابق إثر إطلاق مسلحين النار عليه في جنوب باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد – (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ضابط شرطة بارز سابق إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين في مدينة كويته جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، عن عبد الرزاق تشيما، قائد شرطة كويته، قوله إن المهاجمين فروا من مكان الحادث بعد إطلاق النار من دراجات نارية وإصابة الضابط البارز السابق "نعيم كاكار" بجروح بالغة في كويته.

وأوضحت الشبكة أن كاكار كان يشغل في السابق منصب نائب المفتش العام لوحدة الجريمة التابعة لشرطة مقاطعة بلوشستان والتي لعبت دوراً أساسياً في مكافحة المجرمين والإرهابيين في المنطقة.

وأضافت (إيه.بي.سي.نيوز) أن حركة طالبان باكستان أعلنت مسؤوليتها عن الحادث ونقلت عن المتحدث باسم الحركة، محمد خراساني، تهديده باستمرار الهجمات على الشرطة الباكستانية.

يُشار إلى أن بلوشستان تشهد تمرداً من قِبل جماعات بلوشية تطالب بانفصال الإقليم عن الدولة.