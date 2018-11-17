بالصور.. قصة 15 عامًا من معاناة تلاميذ المنشية بأسوان بين تبرعات وإجراءات ووعود

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

مرت 15 عامًا على تبرع أهالي قرية المنشية شرق، التابعة لمركز كوم امبو، في محافظة أسوان، بقطعة أرض مساحتها 1700 متر لإنشاء مدرسة إعدادية لإنهاء معاناة أبنائهم الذين كانوا يذهبون إلى مدرسة إعدادية بمركز نصر النوبة، لكن مشكلتهم مازالت تأبى الحل.

فالمعاناة مستمرة، بل وتزايدت مع تضاعف أعداد تلاميذ القرية، وعدم استيعاب مبنى مدرسة المنشية شرق الابتدائية لهم، ما اضطر أولياء الأمور إلى بناء عدد من الفصول والمكاتب ودورات المياه على نفقتهم الخاصة ليتم نقل تلاميذ المدرسة الإعدادية إليها، لكنهم فوجئوا برفض إدارة كوم امبو التعليمية نقل التلاميذ إلى الفصول الجديدة.

بل وإصرارهم على تكدس تلاميذ المدرستين في مبنى المدرسة الابتدائية الوحيدة، ما رفع كثافات الفصول إلى 65 تلميذًا في الفصل مع تطبيق نظام تدوير أيام الدراسة.

"تبرعنا بالأرض في 2003 ورغم مرور 15 عامًا لم يتم بناء المدرسة".. بهذه العبارة بدأ سيد عبدالصبور، رئيس مجلس أمناء مدرسة المنشية شرق حديثه لــ"مصراوي" مضيفًا "15 عامًا لم تشفع لنا عند مسؤلي الوحدة المحلية أو التربية والتعليم ولم يرحموا أولادنا الصغار".

وأوضح "البداية كانت عام 2003 عندما تبرع بقطعة أرض مساحتها 1700 متر كانت ملكًا لأحد أهالي القرية لإنشاء مدرسة إعدادية بالقرية، وبالفعل تنازل صاحب الأرض عنها في الشركة القابضة للتشييد والتعمير مكتب تصفية الوجه القبلي الزراعية مصر العليا كوم امبو، وأجرى التنازل في الوحدة المحلية بالمنشية قبلي، والتي طلبت إحضار موافقات عدة جهات، وبالفعل حصلنا على موافقات من 14 جهة منها الآثار والزراعة والري والكهرباء، وتم إعداد ملف كامل، وتسليم الأرض، والملف للوحدة المحلية، وكل عام يتم وعدنا بإدراج المدرسة في الأبنية التعليمية، ولكن لا يتم تنفيذ الوعود.

بينما قال دسوقي علي حسن، ولي أمر تلميذ بمدرسة المنشية شرق الابتدائية إن المدرسة الابتدائية هي المدرسة الوحيدة بالقرية، وكان التلاميذ يذهبون إلى المدرسة الإعدادية بمركز نصر النوبة نظرًا لبعد مدينة كوم امبو عن القرية بحوالي 13 كيلو وبعد تكرار وقوع مشادات واشتباكات بين تلاميذ القرية وتلاميذ نصر النوبة.

إضافة إلى مشقة الانتقالات على التلاميذ فتقدمنا بطلب منذ 4 سنوات لتشغيل مدرسة المنشية شرق فترتين صباحية ابتدائي ومسائية إعدادي، ورغم أن مشكلات الطلّاب خفّت حدتها بهذا الحل إلا أنه بدأت تظهر مشكلات أخرى منها متعلقة بالمدرسين بسبب أنهم يأتون من كوم امبو، ولا توجد وسيلة مواصلات مباشرة للقرية، ما يضطرهم لإنهاء اليوم الدراسي مبكرًا فأثر ذلك على الطلاب وعلى تحصيلهم.

تابع "حسن" "ولما يأسنا من قيام الأبنية التعليمية ببناء مدرسة جديدة بالقرية جمعنا قبل بدء العام الدراسي حوالي 160 ألف جنيه من أولياء الأمور، وبنينا عدة فصول ومكاتب ودورات مياه لنقل تلاميذ المدرسة الإعدادية إليها وتقدمنا بطلب إلى مدير الإدارة التعليمية، لكننا فوجئنا برفضه بحجة عدم ملاءمة المباني رغم وجود عدة مدارس مشابهة وشغالة منها، مدرسة الشهداء الإعدادية في المنشية قبلي، ومدرسة عرب المنشية، وعندما طالبناه بحل مشكلة الفترتين قرر تشغيل المدرستين فترة واحدة مع تطبيق نظام التدوير.

فيما قال عزت عيد، أحد أهالي القرية إن مدرسة المنشية شرق الابتدائية بها جناح واحد يضم 6 فصول، بينما تلاميذ الابتدائي يبلغ عددهم 357 تلميذًا ويحتاجون إلى 10 فصول، ما اضطر إدارة المدرسة إلى تحويل غرف المعامل والأنشطة إلى فصول دراسية فكيف يمكن أن تستوعب هذه الفصول 4 فصول إعدادي أخرى بعد تطبيق نظام الفترة الواحدة، وحتى مع التدوير، والذي يتم بموجبه تغيب كل يوم أحد الفصول بالدور لعدم وجود مكان له بالمدرسة لن تكفي الفصول، فتم دمجها لتصبح الكثافة أكثر من 65 تلميذًا في الفصل كما أنه لا توجد حجرات لمديري المدرستين والمدرسين أو الأنشطة فهل هذا يعقل ونحن في عام 2018 ومع محاولات الوزارة تطبيق النظم الحديثة في التعليم؟

على جانب آخر قال محمد طلعت، مدير إدارة كوم امبو التعليمية إن أهالي قرية المنشية شرق تقدموا له بطلب بتشغيل مدرسة القرية بنظام الفترتين بدلًا من ذهاب أبنائهم إلى المدرسة الإعدادية بنصر النوبة، وتمت الموافقة على طلبهم والدراسة كانت منتظمة بالمدرسة على مدار 4 سنوات، ولم تحدث أي مشكلة.

أضاف "طلعت" "مع بداية العام الدراسي فوجئنا بتقديمهم بطلب لنقل طلاب المدرسة الإعدادية إلى مبنى جديد قاموا ببنائه بالجهود الذاتية فتم رفض الطلب لأنه لا توجد تراخيص للمبنى كما أنهم لم يتقدموا بأوراق التبرع والتنازل عن قطعة الأرض لهيئة الأبنية التعليمية كما يقولون والدليل على ذلك أن هيئة الأبنية التعليمية قامت خلال العام ببناء 3 مدارس جديدة في قرى مجاورة، وفي حالة إحضار أوراق التبرّع بالأرض سيتم إدارج المدرسة في خطة الأبنية التعليمية على الفور.

وأوضح مدير إدارة كوم امبو التعليمية، أنهم طالبوا بإلغاء الفترة المسائية، وأن تعمل المرحلتين في فترة واحدة ووافقنا على طلبهم مع تطبيق نظام تدوير الفصول على أن يكون الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي ثابتين، ومنح يوم إجازة بنظام الدور من الصفوف الرابع، وحتى الثالث الإعدادي كحل مؤقت لحين توفير قطعة أرض مناسبة وبناء مدرسة جديدة.