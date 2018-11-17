استطلاع: 86% من قراء "ديلي إكسبريس" يرفضون خطة ماي بشأن "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (أ ش أ):

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية، عن رفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن "بريكست" بأغلبية ساحقة بنسبة 86% من قراء الصحيفة.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت ، أن نتائج الاستطلاع جاءت بالتزامن مع مناضلة ماي في معارك وصفت بالـ"يائسة" من أجل حشد دعم لمسودة اتفاقها الخاص ببريكست.

ونُشر استطلاع شعبي عبر الإنترنت لمدة يوم ونصف حصل فيها على أكثر من 500ر69 ردًا خلال تلك الفترة؛ وقالت نسبة 9ر9% من المستطلع أراؤهم إنهم يدعمون الاتفاق، فيما أعربت نسبة 7ر3% عن عدم تأكدهم منه، أما نسبة 86% فقد رفضوا الاتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر الجاري للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا "بريكست".

وتعهدت ماي، أمس الأول الخميس، بأن تناضل من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن تسببت استقالة وزير الخروج من التكتل ووزراء آخرين في وضع استراتيجيتها ومنصبها على المحك.

ويحتاج اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى دعم نحو 320 نائبًا من أصل 650 في مجلس العموم البريطاني لإقراره.