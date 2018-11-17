صحيفة ذا صن: 11 صوتا فقط باق للتصويت على حجب الثقة عن تيريزا ماي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (أ ش أ):

كشفت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، اليوم السبت، عن عدد النواب المحافظين الذين أرسلوا رسائل لسحب الثقة من رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، والذي بلغ حتى الآن 37 عضوا ؛ بناقص 11 عضوا فقط للوصول إلى النصاب القانوني (48) للتصويت على حجب الثقة عن رئيسة الوزراء.

على جانب آخر، نقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون البرلمانية البريطانية أندريا ليدسوم، قولها :" إنه لا يزال هنالك وقت للمحاولة وإرغام رئيسة الوزراء تيريزا ماي على تغيير اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست".

وكشفت ليدسوم عن تعاونها مع كل من وزير البيئة مايكل جوف، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، ووزيرة التنمية الدولية بيني موردونت، ووزير النقل كريس جرايلينج – لدفع رئيسة الوزراء صوب المزيد من الوعود على صعيد اتفاق تجاري مستقبلي.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء الخمسة ، الذين يطلق عليهم اسم "مؤتمِرو البيتزا" أو "عصابة الخمسة"، محادثات لاحقة لمحاولة الضغط صوب التوصل لاتفاق شبيه باتفاق كندا التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ليدسوم إنها "عازمة تماما على دعم رئيسة الوزراء في التوصل لأفضل اتفاق ممكن لصالح المملكة المتحدة بينما نغادر الاتحاد الأوروبي" ، وأضافت : "لا يزال هنالك المزيد يمكن عمله ولا يزال لدينا المزيد من الوقت قبل اجتماع المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري".

وأكدت ليدسوم أنها لم تكن راضية عن بند الحدود مع أيرلندا الشمالية في الاتفاق، وأنها رغبت في تعديله؛ قائلة إن "المملكة المتحدة لا يمكن محاصرتها في ترتيبات جمركية دائمة .. مهم حقا أن نحصل على شيء من الوضوح والتحسين في هذا الصدد".