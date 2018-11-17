الرئيس الفلسطيني يستقبل أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله – (أ ش أ):

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الرئيس عباس، رحب بوفد الصحفيين الدوليين، مؤكدا أهمية زيارتهم لفلسطين واطلاعهم على أحوال الصحفيين الفلسطينيين، وما يتعرضون له من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس دعمه الكامل لحرية الصحافة، ولعمل الصحفيين الفلسطينيين ودورهم الكبير في نقل رسالة شعبهم وحقهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كباقي شعوب العالم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الرئيس عباس استعرض آخر مستجدات العملية السياسية، وما وصلت إليه جراء إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياسة الاستيطان والعدوان والإجراءات أحادية الجانب، والقرارات الأميركية المؤيدة للاحتلال التي أخرجت الإدارة الأميركية من دور الوسيط النزيه للعملية السياسية.

بدورهم ، أكد أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، ومساندتهم للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضايقات قوات الاحتلال، التي تحاول بشتى السبل منعهم من أداء رسالتهم ونقل معاناة شعبهم للعالم.

وشددوا على أن زيارتهم لفلسطين تأتي في سياق التضامن مع الصحفي الفلسطيني ودعمه بكل الوسائل المتاحة للاتحاد الدولي للصحفيين، مؤكدين أنهم يقفون بكل إمكانياتهم مع الصحفيين والشعب الفلسطيني.