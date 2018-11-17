القيادي الإسلامي “الصافي جعفر” كما إبتلانا الله بالسجن، إبتلانا الله بالحكم

قال القيادي الإسلامي السوداني البارز المهندس الصافي جعفر، كما ابتلى الله الاسلاميين في السودان بالسجن، إبتلاهم كذلك بالحكم، وأضاف “الصافي” هذا الغلاء والضائقة الاقتصادية التي يمر بها السودان، سببها خلل في التطبيق، بحسب مانقل “محرر أخبار الخليج 365”

وأضاف “الصافي” خلال حوار إذاعي تناول فيه ملامح من كتابه ” ربانيون بين الزنزانة والقصر” تعرض فيه لقصة سيدنا يوسف، والإبتلاءات التي مر بها، وتجربته في الحكم، وأنزلها على واقع التجربة الإسلامية السودانية، ومدى تطبيق أخلاق يوسف في الحكم.

قائلاً : أن الخطأ وارد في تجربتنا لاننا بشر، ولا أحد معصوماً من الخطأ، مضيفاً “كما ابتلانا الله بالسجن، ابتلانا الله بالحكم لزهاء الثلاثين عاماً، فهل تسامحنا فيها مع خصومنا على مستوى المعتمدين والولاة والوزراء ورئاسة الجمهورية، كما فعل سيدنا يوسف، وهل إقتدينا بتلك التجربة التي حكاها لنا القرآن، وهو كائن حي ومتجدد.

وقال “الصافي” أنه قد تقلد عدة مناصب تنفيذية أصاب فيها، وأخطأ، والآن يجلس بالمعاش، ويمسك بالرآية أجيال بعدهم في حاجة لتقييم وتقويم للتجربة.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)