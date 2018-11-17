المرصد السوري: قوات النظام تسيطر على آخر جيوب داعش جنوب سوريا

الخليج 365/ بغدادأكد المرصد السوري، السبت، أن قوات النظام تسيطر على آخر جيوب "داعش" جنوب سوريا.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن المرصد السوري قوله، إن "قوات النظام تسيطر على آخر جيوب تنظيم داعش في جنوب سوريا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أكد، اليوم السبت، استهداف تجمع لـ"داعش" في الجانب السوري.

