أكد المرصد السوري، السبت، أن قوات النظام تسيطر على آخر جيوب "داعش" جنوب سوريا.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن المرصد السوري قوله، إن "قوات النظام تسيطر على آخر جيوب تنظيم داعش في جنوب سوريا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أكد، اليوم السبت، استهداف تجمع لـ"داعش" في الجانب السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: قوات النظام تسيطر على آخر جيوب داعش جنوب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.