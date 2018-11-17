اليوم.. نظر طعن الحكومة لإلغاء بطلان التحفظ على أموال "سعودي ماركت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودي ماركت".

واختصم الطعن الذي حمل رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، شركة يونايتد "سعودي".

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.