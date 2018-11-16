يوسف شمص: نعيش بفدرالية طوائف وخلاصنا وأماننا بمشروع الفدرالية الجامع والموحد

لفت رئيس "الائتلاف الوطني ال​لبنان​ي" عضو الهيئة العامة للمؤتمر الدائم للفدرالية يوسف شمص، إلى أنّه "بعد أن سدّت كلّ الطرق في وجه التأليف الحكومي و​الفساد​ مستشر والهريان يتفاعل، وعندما نرى أدويتنا مزوّرة وطعامنا مسرطنًا ومياهنا ملوّثة والطبقة السياسية على مغاربها ودَيننا إلى ارتفاع ومنطقنا طائفيًّا ومذهبيًّا خطيرًا وسياسة عدم تنفيذ القانون وخرقنا ​سياسة النأي بالنفس​ وتدخلنا المباشر بأزمات المنطقة الملتهبة، لذلك نرى خلاصنا وأماننا بمشروع ​الفدرالية​ الجامع والموحّد الّذي ينقل الصراع من بين ​الطوائف​ إلى داخلها".

وركّز في تصريح على "أنّنا لسنا أضعف من ​العراق​ ولسنا أقوى من ​الإمارات​، ومشروع الفدرلة يصبّ حتمًا لمصلحة لبنان وحماية مستقبله وازدهاره، ويقودنا إلى الأمن والأمان ووحدة البلد لشعب حر وسليم، بعيدًا عن المذهبية والتموضع الطائفي لأنّنا فعلًا وصدقًا نعيش بفدرالية طوائف".