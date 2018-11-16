يوسف شمص: نعيش بفدرالية طوائف وخلاصنا وأماننا بمشروع الفدرالية الجامع والموحد

لفت رئيس "الائتلاف الوطني اللبناني" عضو الهيئة العامة للمؤتمر الدائم للفدرالية يوسف شمص، إلى أنّه "بعد أن سدّت كلّ الطرق في وجه التأليف الحكومي والفساد مستشر والهريان يتفاعل، وعندما نرى أدويتنا مزوّرة وطعامنا مسرطنًا ومياهنا ملوّثة والطبقة السياسية على مغاربها ودَيننا إلى ارتفاع ومنطقنا طائفيًّا ومذهبيًّا خطيرًا وسياسة عدم تنفيذ القانون وخرقنا سياسة النأي بالنفس وتدخلنا المباشر بأزمات المنطقة الملتهبة، لذلك نرى خلاصنا وأماننا بمشروع الفدرالية الجامع والموحّد الّذي ينقل الصراع من بين الطوائف إلى داخلها".
وركّز في تصريح على "أنّنا لسنا أضعف من العراق ولسنا أقوى من الإمارات، ومشروع الفدرلة يصبّ حتمًا لمصلحة لبنان وحماية مستقبله وازدهاره، ويقودنا إلى الأمن والأمان ووحدة البلد لشعب حر وسليم، بعيدًا عن المذهبية والتموضع الطائفي لأنّنا فعلًا وصدقًا نعيش بفدرالية طوائف".
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