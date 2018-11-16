أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ​ملحم الرياشي​، أنه اتصل بوزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ ووزير ​العدل​ سليم جريصاتي "وتمنيت عليهما اتخاذ أقسى العقوبات في حق صاحب وسائق الشاحنة التي سقطت عن ​جسر انطلياس​، لاهمالهما، ليكونا عبرة لكل أصحاب وسائقي الشاحنات في ​لبنان​، علما انها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هكذا حوادث".

كانت هذه تفاصيل خبر الرياشي إتصل بوزيري الداخلية والعدل متمنيا معاقبة صاحب وسائق شاحنة انطلياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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