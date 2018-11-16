اتصل النائب السابق فؤاد السنيورة بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، للتهنئة بالمصالحة التي تمت في بكركي برعاية البطريرك، معتبرا ان "لبنان ربح بهذه الخطوة ربحاً كبيراً لأن خطوة المصالحة مباركة كما انها تساهم في التقارب بين اللبنانيين وتدعيم السلم الأهلي والعيش المشترك ودليل شجاعة ووطنية لدى المتصالحين"، معربا عن أمله بأن "تسود هذه الروح كل لبنان وتنتشر بين كل اللبنانيين".
وكان السنيورة قد استقبل سفير هولندا في لبنان يان والتمانس وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع من مختلف جوانبها إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة اتصل بالراعي وفرنجية وجعجع مهنئا بالمصالحة: لبنان ربح بهذه الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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