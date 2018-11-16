السنيورة اتصل بالراعي وفرنجية وجعجع مهنئا بالمصالحة: لبنان ربح بهذه الخطوة

اتصل النائب السابق ​فؤاد السنيورة​ بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس ​تيار المردة​ سليمان فرنجية وبرئيس حزب القوات ال​لبنان​ية سمير جعجع، للتهنئة بالمصالحة التي تمت في ​بكركي​ برعاية البطريرك، معتبرا ان "لبنان ربح بهذه الخطوة ربحاً كبيراً لأن خطوة المصالحة مباركة كما انها تساهم في التقارب بين اللبنانيين وتدعيم السلم الأهلي والعيش المشترك ودليل شجاعة ووطنية لدى المتصالحين"، معربا عن أمله بأن "تسود هذه الروح كل لبنان وتنتشر بين كل اللبنانيين".

وكان السنيورة قد استقبل سفير ​هولندا​ في لبنان يان والتمانس وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع من مختلف جوانبها إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.