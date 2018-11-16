خطيب الجمعة في طهران: أميركا تطلق الأكاذيب ضد إيران لتغطية جرائمها

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت الشيخ محمد إمامي كاشاني أن "الولايات المتحدة الأميركية تطلق الأكاذيب ضد إيران بغية التغطية على جرائمها"، مشيراً إلى أن "أميركا مارست الظلم والجور، حتى الآن، إلا أن أيا من الرؤساء الأميركيين لم يكن مكروها بقدر الكره للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب".
واعتبر كاشاني أن "ترامب قد فشل في الاختبار، خلال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ففي وقت كان يحاول أن يمدح بنفسه، تعرض للسخرية من قبل العالم أجمع"، مشيراً "إيران تصرفت دوما بصدق ووضوح أمام العالم".
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