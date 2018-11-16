خطيب الجمعة في طهران: أميركا تطلق الأكاذيب ضد إيران لتغطية جرائمها

أكد خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت الشيخ محمد إمامي كاشاني أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تطلق الأكاذيب ضد ​إيران​ بغية التغطية على جرائمها"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ مارست الظلم والجور، حتى الآن، إلا أن أيا من الرؤساء الأميركيين لم يكن مكروها بقدر الكره للرئيس الأميركي الحالي ​دونالد ترامب​".

واعتبر كاشاني أن "ترامب قد فشل في الاختبار، خلال الجمعية العامة لمنظمة ​الأمم المتحدة​، ففي وقت كان يحاول أن يمدح بنفسه، تعرض للسخرية من قبل العالم أجمع"، مشيراً "إيران تصرفت دوما بصدق ووضوح أمام العالم".