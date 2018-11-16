بنعطية يطلب الرحيل رسميا من “اليوفي” ويقترب من مجاورة حكيمي في دورتموند

قدم المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، رسميا طلبه لإدارة النادي من أجل مغادرته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عدم منحه فرصة اللعب كأساسي في الفريق لعدد من المباريات.

وحسب صحيفة “كوريللي ديلوو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، فإن مغازلة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري للاعب المغربي في الفترة الأخيرة، والإشادة الكبيرة التي لقيها بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه في مباراة ميلان، لم تثني بنعطية عن طلب الرحيل عن نادي “السيدة العجوز”، شهر يناير المقبل.

وحسب المصدر نفسه، المقرب من بطل الدولي الإيطالي الممتاز، أن النجم المغربي غير راضي تماما عن الوضعية التي يعيشها داخل الفريق، وبات مقتنعا بضرورة المغادرة، إذ لم يخض سوى 5 مباريات هذا الموسم في “السيري آي”، كما أنه لم يخض ولا مباراة واحدة في عصبة الأبطال الأوروبية.

وفي السياق ذاته، بات اللاعب المغربي يسيل لعاب 3 أندية أوروبية كبيرة، وترغب بشكل كبير في ضم اللاعب السابق لبايرن ميونخ الألماني، الامر يتعلق بميلان الإيطالي، وهو خيار مستبعد، آرسنال الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني، وهما الخياران اللذان قد يكونا الوجهة القادمة للاعب المغربي.

جدير ذكره، أن القيمة السوقية للمهدي بنعطية محددة في 23 مليون يورو، وهي القيمة التي ستكون في متناول الأندية المذكورة.