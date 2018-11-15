خروج 14 مهاجرا من العالقين في ميناء مصراتة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طرابلس

أعلنت لجنة ليبية أمس خروج 14 مهاجرا من العالقين داخل سفينة تجارية بميناء مصراتة شرق العاصمة الليبية، وقال آمر القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي العقيد توفيق أمحمد إنه جرى تسليم المهاجرين الـ14 أمس الأول لمركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن نحو 80 مهاجرا آخرين يصرون على عدم الخروج حتى الآن.

وكان أمحمد كشف أمس أن 94 مهاجرا غير شرعي قابعون بإحدى السفن التجارية يرفضون النزول ويطالبون بنقلهم إلى إيطاليا، وأشار إلى أن ما يمنع أغلب البقية من الخروج هو هيمنة ثلاثة مهاجرين «يرجح أنهم من جنوب السودان» على باقي المهاجرين وإجبارهم على عدم الخروج، لافتا إلى أن من خرجوا ينتمون لجنسيات سودانية وجنوب سودانية وبنجلاديشية، بينهم امرأة وطفل واحد.

وقال أمحمد إن «أحوال المهاجرين الصحية جيدة، وتمدهم منظمات دولية بكل ما يحتاجون من مساعدات وأكل وشرب، ولكن وضعهم النفسي سيئ، ويصرون على التوجه لإيطاليا، فيما يرضى بعضهم بالعودة الطوعية لبلدانهم ويشتكون من تأخر الأمم المتحدة في إعادتهم، والمهم بالنسبة للجميع هو عدم البقاء في ليبيا».