سيب عربيتك.. هل تحل مبادرة «البسكلتة» أزمة المرور؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محافظ القاهرة أطلق مبادرة لنشر ثقافة ركوب الدراجات وتشجيع المواطنين على استخدامها كوسيلة نقل يومية اقتصادية آمنة.. وخبير مروري: صعب تحقيقها في القاهرة الفاطمية

مبادرة جديدة أطلقتها محافظة القاهرة، لنشر ثقافة ركوب الدراجات وتشجيع المواطنين على استخدامها كوسيلة نقل يومية اقتصادية وآمنة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إذ وجه محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، بسرعة الانتهاء من استكمال الدراسات المرورية الخاصة بمشروع «بسكلتة». أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه يتم تطوير البنية التحتية والمرافق لخدمة الدراجات بشوارع القاهرة، مع تحديد حارات منفصلة لتمكين الاستخدام الآمن للدراجات وتخصيص مواقع لانتظار الدراجات تيسيرًا على مستخدميها.

«التحرير» ناقشت المبادرة مع خبير مروري، لبيان مدى جديتها ونجاحها أو إمكانية تفعيلها بشكل يحقق سيولة مرورية، ويخلق ثقافة مرورية جديدة لدى المواطنين أم أنها ستنضم إلى باقي المبادرات التي تطرح وتظل حبيسة الأدراج. قال اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه وبصفة

«التحرير» ناقشت المبادرة مع خبير مروري، لبيان مدى جديتها ونجاحها أو إمكانية تفعيلها بشكل يحقق سيولة مرورية، ويخلق ثقافة مرورية جديدة لدى المواطنين أم أنها ستنضم إلى باقي المبادرات التي تطرح وتظل حبيسة الأدراج. قال اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه وبصفة عامة فإنه من باب أولى أن يتم السماح بترخيص الدراجات الهوائية وجميع وسائل النقل البطىء، لأنه مصرح بترخيصها وفقا لقانون المرور، واستهل حديثه قائلاً «للأسف الشديد المحليات والسادة المحافظون في نوم عميق، لأننا تركنا الأصل في الشىء وهو بحث وبدء تراخيص وسائل النقل البطىء، مثل الدراجة الهوائية أو الحنطور وخلافه». الفحص الفني

أضاف «الشاهد» في تصريحات لـ«التحرير» أنه يجب تشجيع عمليات الفحص الفني لبيان مدى سلامة الإطار الخاص بالدراجة وتقدير تحصيل الرسوم التي توفر أموالاً لخزينة الدولة، بشكل مشروع كما نص عليه قانون المرور نفسه، من خلال فحص تلك الدراجات وعمل شهادة مخالفات لها، كأى مواطن يستخرج رخصة قيادة أو يجددها، وعقب «ليه لأ طالما هتجيب أموال للدولة في حاجة ليها». وتعجب الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، من مسألة إهدار تحصيل رسوم التراخيص، إذ لا يتم تحصيلها لصالح أجهزة المحافظة ولا يتم كذلك تحصيل مخالفات تدخل في خزينة نيابات المرور. ثقافة مرورية

«لازم يكون عندنا ثقافة مرورية وثقافة قانونية»، هكذا طالب «الشاهد» لافتا في الوقت نفسه إلى أن التخطيط الحالي للقاهرة الفاطمية لا يسمح للكباري والطرق الموجودة باستقطاع حارات خاصة منها لسير الدراجات، فهذا الأمر يربك الحركة المرورية من الأساس، واستدرك موضحا أنه من غير المعقول أن تسمح لابنك أو ابنتك بركوب دراجات هوائية «بسكلتة»، وسط سيل من السيارات التي تسير بكل سرعة جنونية في أحساء وشوارع العاصمة. وعقب مشيرا إلى أنه من الجائز أن تنشر مثل تلك الثقافة أو المبادرة الجديدة في المنتجعات السياحية والمدن الجديدة والكومباوندات، لسهولة ويسر الطرق هناك وإمكانية خلق حارات خاصة محددة لسير مثل تلك المركبات، أما في شوارع القاهرة فمن الصعوبة بمكان تطبيق بنود تلك المبادرة لأنه لم يجر تنسيق مع وزارتى التخطيط والنقل مع المحافظة في هذا الصدد. الأمم المتحدة

طالب المحافظ بتشكيل لجنة تضم استشاري المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة والإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور، بسرعة وضع الدراسات المرورية واختيار أفضل الأماكن لإنشاء محطات بمنطقة وسط المدينة، لتحقيق التكامل مع وسائل النقل العام، كذلك دراسة أماكن أخرى مثل أحياء شرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة، لتنفيذ المشروع بها. كما أشارت مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هدية، إلى أن مكتب مصر وعواصم العالم تتجه حاليًا للانتشار في استخدام الدراجات كوسيلة نقل عام؛ لجذب شريحة كبيرة من المواطنين بدلا من استخدام السيارات الخاصة بها؛ لكونها وسيلة نقل اقتصادية وآمنة تحمي المواطن من كثير من الأمراض مثل القلب وارتفاع السكر والسمنة، وصديق للبيئة، مع العمل على توفير طرق آمنة لمستخدميها.

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