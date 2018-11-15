"التعليم العالي" تداهم مركزين للدروس الخصوصية بالعباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

داهمت لجــنة الضبطية القضائيـــة، بوزارة التعليم العالي، مركزين للدروس الخصوصية في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة، في أبراج الملتقى (برج "أ" الدورين الأول والثاني، أعلى التأمينات والسجل المدني).

وأوضح بيان للوزارة، الخميس، أن المركزين يعطيان دروسًا ومحاضرات لطلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس، مستعينين بعضوين من هيئة تدريس بالكلية.

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة المراكز التي تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.

وأصدر الوزير، قرارًا بغلق المركزين المذكورين، مخاطبًا محافظ القاهرة لاستصدار قرارًا بغلق المركزين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما خاطب وزير التعليم العالي، رئيس جامعة عين شمس؛ لإحالة عضوين من هيئة تدريس كلية التجارة بالجامعة للتحقيق اللذين شملهما تقرير لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

وتابعت الوزراة: "وجه عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم".

وناشدت التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.

وناشدت الوزارات وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بعدم نشر أي إعلانات لأي معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.