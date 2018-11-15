"البطالة" ترتفع لأول مرة في عامين إلى 10% خلال الربع الثالث من 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

ارتفع معدّل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري، لأول مرة منذ عامين، وذلك بعد أن استمرت البطالة في التراجع مسجلة أقل مستوى لها منذ ثورة يناير 2011 خلال الربع الثاني من 2018.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن معدّل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 10% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث من عام 2018 مقابل 9.9% في الربع الثاني، وهو أول ارتفاع منذ الربع الثالث من 2016.

ولكن معدّل البطالة انخفض بذلك خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الربع من العام السابق الذي بلغ فيه 11.9%.

وأضاف جهاز الإحصاء أن الربع الثالث من العام الجاري شهد ارتفاعا في قوة العمل وأعداد المشتغلين.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.215 مليون فرد (23.447 مليون ذكور، و5.768 مليون إناث) بارتفاع 179 ألف فرد بنسبة 0.6% عن الربع الثاني من عام 2018 (بسبب بداية تدفق الخريجين وموسمية العمل)، وبانخفاض قدره 257 ألف فرد بنسبة 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل (1.602 مليون ذكور، و1.318 مليون إناث) بنسبة 10% من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربع الثاني من عام 2018، وبانخفاض 593 ألف متعطل بنسبة 16.9% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 6.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 6.7% في الربع الثاني، ومقابل 8.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 22.8% من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 21.2% في الربع الثاني من عام 2018، ومقابل 24.4% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 78.1٪ من إجمالي المتعطلين، حيث بلغت 7.3% لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة)، حيث كانت بالنسبة للذكور 10.3%، وبالنسبة للإناث 3.6%.

كما بلغت نسبة المتعطلين 39% لإجمالي الفئة العمرية (20 - 24 سنة)، حيث كانت بالنسبة للذكور 32.9%، وبالنسبة للإناث 46.4%.

وسجلت نسبة المتعطلين 31.8% لإجمالي الفئة العمرية (25 - 29 سنة)، حيث كانت بالنسبة للذكور 34%، وبالنسبة للإناث 29.2%.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 12.5% من إجمالي قوة العمل في الحضر خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 11.9% في الربع الثاني، ومقابل 13.6% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة في الريف 8.1% من إجمالي قوة العمل في الريف، مقابل 8.5% في الربع الثانى من عام 2018، ومقابل 10.6% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 92.5% في الربع الثالث من 2018 مقابل 91.2% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.

ووصلت نسبة المتعطلين إلى 40.7% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقابل 39.1% بالربع السابق، كما وصلت إلى 51.8% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 52.1% بالربع السابق.