بدء قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال في الأقصر بحضور وزيرة الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس: انطلقت بمحافظة الأقصر اليوم الخميس، فعاليات قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبتنظيم من مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر" -الممول من حكومة كندا- والمجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي) بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط. وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام برواد الأعمال وأن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم أي أفكار لريادة الأعمال في مصر. وأوضحت الوزيرة أن أولويات الحكومة، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلولًا جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا في شتى القطاعات، مؤكدة أهمية العمل على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب.

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