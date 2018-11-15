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رئيس الوزراء يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أولاد صقر بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 258 بتاريخ 15 نوفمبر 2018، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 845 لسنة 2018، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

ونص القرار الوزاري، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، على التالي:

اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة أولاد صقر بالشرقية.JPG 1اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة أولاد صقر بالشرقية

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