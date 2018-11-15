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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 258 بتاريخ 15 نوفمبر 2018، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 845 لسنة 2018، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.
ونص القرار الوزاري، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، على التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أولاد صقر بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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