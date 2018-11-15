شكرا لقرائتكم خبر وزراء الحوثيين يواصلون الانشقاق.. والحديدة تقترب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة، د ب أ - الحديدة، عدن، مأرب، القاهرة

أعلن وزير التدريب الفني والتعليم المهني في حكومة الميليشيات الحوثية الانقلابية محسن النقيب انشقاقه، بعد أيام من انشقاق وزير إعلام الجماعة عبدالسلام جابر ووصوله إلى الرياض.

وقال النقيب إن الحوثيين مارسوا الفساد المالي في وزارة التجارة والصناعة واستطاعوا أن يسحبوا إيراداتها العامة، وتحكموا في التصاريح التجارية واحتكروا النفط والغاز. وأكد أن هروبه من جحيم الحوثيين جاء في الوقت المناسب، موضحا أنه كان في فترة عمله يعلن رفضه لتدخلاتهم ويعرقل تنفيذ الكثير من مخططاتهم، واختار في بعض الأحيان الإضراب عن العمل والبقاء في منزله كي لا يكون واجهة لأعمال كارثية. وأكد أن الحوثيين لم يتوقعوا أن تسير الأمور في الحديدة بالشكل الحالي، وأن تتسارع انتصارات الشرعية فيها. وكان النقيب يشغل حقيبة وزارة الصناعة والتجارة قبل التعليم.

ميدانيا، استأنفت القوات اليمنية المشتركة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي عملياتها العسكرية بمحافظة الحديدة بعد يوم واحد من الهدوء النسبي الذي ساد جبهة الحديدة لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح خارج المدينة.

وكشف مصدر عسكري أن القوات اليمنية المشتركة تواصل عمليات تحرير ميناء ومدينة الحديدة بوتيرة عالية، وفقا للخطة العسكرية التي تضمن تأمين ممر الملاحة الدولي بباب المندب من إرهاب الحوثي، والحد من تدفق السلاح الإيراني، مشيرا أن تعزيزات عسكرية من قوات التحالف والجيش وصلت إلى الحديدة لدعم قوات الشرعية لاستكمال تحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات حراس الجمهورية، العميد صادق دويد أن ميليشيات الحوثي تتوسل المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، وتقدم عرضا بتسليم ميناء الحديدة شرط بقاء ميليشياتها في المدينة. وأشار إلى أن القوات اليمنية باتت تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة، وستمنح فرصة للسلام، وشرطها الرئيس خروج ميليشيات الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة.

وأفادت مصادر مطلعة بمصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي البارز مدير الاستخبارات العامة المدعو حسن المراني الذي كان في مهمة خاصة بالحديدة كلفه بها زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دعا إلى انتفاضة شعبية في المحافظات التي ما تزال خاضعة للميليشيات الانقلابية، كما اطلع على سير معارك الحديدة غرب اليمن، وأشاد بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبناء الشعب اليمني والجيش ومقاومته الباسلة، وأشاد بإسناد الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية.

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