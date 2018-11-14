البشير يوجه بتعزيز الإدارة الأهلية بشمال دارفور

وجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، يوم الأربعاء، بضرورة تعزيز وتفعيل دور الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور، خاصة بعد إجازة قانون القضاء الأهلي بالولاية، والاستمرار في مشروع دارفور الأخضر، فضلاً عن الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
واطلع البشير خلال لقائه بالقصر الجمهوري والي الولاية الشريف عباد، على الإستقرار الأمني خاصة بعد النجاح الذي حققته في مجال عمليات جمع السلاح والعربات غير المقننة بالولاية والتنمية بشمال دارفور.
وقال عباد في تصريح صحفي بحسب الشروق – إنه أطلع رئيس الجمهورية على سير الموسم الزراعي ونجاحه وبدء عمليات الحصاد، بجانب الاهتمام بالعودة الطوعية وتوطين النازحين وتوفير الخدمات لهم بالأحياء الجديدة بمدينة الفاشر، معلناً زيارة رئيس الجمهورية للولاية خلال الفترة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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