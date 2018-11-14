النفط تتوقع إنتاج 100 ألف برميل بحلول 2021

قال وزير النفط والغاز أزهري عبدالقادر عبدالله، يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج السودان ما بين 100 و110 آلاف برميل يومياً من النفط بحلول العام 2021.
وأوضح الوزير خلال مخاطبته لمؤتمر نفطي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحسب الشروق نقلاً عن “رويترز”، أن إنتاج البلاد 130 طناً من الذهب من يناير إلى سبتمبر 2018.
وكان الوزير قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن السودان يتمتع بموارد كبيرة غير مستغلة، وعلى رأسها الذهب والبترول بوصفهما سلعتين استراتيجيتين سريعتي العائد، مشيراً إلى أن البلاد موعودة بنهضة اقتصادية كبرى في مجالات النفط والمعادن.
وأعلن وزير النفط في أكتوبر الماضي عن ترتيبات بداية العمل بحقل الوحدة ثاني الحقول التي يجري العمل لإدخالها دائرة الإنتاج النفطي بدولة جنوب السودان، والمتوقع أن يدخل منظومة الإنتاج قبل نهاية العام الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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