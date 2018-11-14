مها جعفر تستعين بجرتق (العروس) لتصمم (بدلة) خاصة والجمهور يصارحها: (دي مافي زول سبقك عليها)

أقدمت نجمة السوشيال ميديا السودانية مها جعفر على تفصيل (بدلة) خاصة من قماش (الجرتق) الذي ترتديه العروس السودانية في ليلة زفافها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت طبيبة الأسنان وإحدى أشهر نجمات السوشيال ميديا بالسودان والوطن العربي في صورة وجدت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي راكبة على مركب في البحر وهي ترتدي (البدلة) التي ابتكرتها.

وبحسب موقع النيلين إلى أن فكرة مها جعفر في تصميم هذا الزي وجدت اهتمام منقطع النظير حيث أشاد كثيرون بالفكرة بينما عارضها قليلون.

وجاءت معظم التعليقات التي رصدتها محررة موقع النيلين من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان (دي مافي زول سبقك عليها يا مها جعفر).

الجدير بالذكر أن مها جعفر كانت قد ظهرت في فيديو نشره موقع النيلين حديثاً وهي تغني وهي وترقص على أنغام أغنية (راب) كما جسدت أيضاً دور العروس السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)