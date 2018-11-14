نادي الأسير: لا محاكم في "عوفر" الأسبوع المقبل

الخليج 365 | فريق التحرير

قال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إنّ المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" ألغت جميع جلسات المحاكم المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل، وذلك باستثناء جلسات تمديد التوقيف وبعض الملفات.

وبيّن نادي الأسير أن إلغاء جلسات المحاكم تقرر بسبب أعمال صيانة تجري في قاعات المحكمة، مطالبًا ذوي الأسرى في رام الله وبيت لحم والخليل بعدم التوجه إلى المحكمة.