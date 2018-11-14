كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان يعلن استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها.

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان سيعقد ظهر اليوم اجتماعا خاصا لحزبه (يسرائيل بيتينو) يعقبه بيان هام سيدلي به لوسائل الإعلام.

ومن الجدير بالذكر، أن هناك خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي بين حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان وبين وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت حول طريقة التعامل مع "مسيرات العودة".

