كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: بوتين يلتقي أردوغان الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي في مدينة اسطنبول، في 19 نوفمبر الجاري، نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الكرملين في بيان، إن الرئيس بوتين ونظيره أردوغان سيبحثان خلال لقائهما المرتقب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن الرئيس بوتين سيشارك مع نظيره التركي عبر الفيديو في فعاليات احتفالية بمناسبة انتهاء بناء الجزء البحري من خط أنابيب الغاز "التيار التركي"​.

جدير بالذكر أن مشروع "السيل التركي"، يهدف لضخ الغاز الروسي عبر البحر الأسود لتوفير الغاز للمستهلكين الأتراك، وعبر تركيا لتوزيعه على بلدان جنوب وجنوب شرق أوروبا.



