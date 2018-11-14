كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلانيا ترامب تضغط على زوجها لإقالة مستشارة أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضغط السيدة الأمريكى الأولى ميلانيا ترامب، على زوجها ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإقالة نائبة مستشار الأمن القومي بسبب طريقة إدارة رحلة السيدة الأولى إلى أفريقيا، وفقاً لوكالة رويترز، عن مصدران قريبان من البيت الأبيض، اليوم.

وقال مستشاران رئاسيان، إنّ ترامب يفكر في عزل نائب مستشار الأمن القومي ميرا ريكارديل، ولكن حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء كان المسؤول لا يزال في مكتبها في الجناح الغربي من البيت الأبيض.

واتخذ مكتب ميلانيا ترامب خطوة غير عادية لإصدار بيان قالت فيه إنه ينبغي إقالة ريكارديل، على الرغم من أنه من المعروف تاريخياً أن السيدات الأوائل يضغطن على أزواجهن في الأمور الرسمية، إلّا أنهن لا يصدرن بيانات حوله عادةً.