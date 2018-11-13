كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: 5 ملايين دولار لمن يبلغ عن قياديين من حماس وحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واشنطن، مساء اليوم، 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين من حركة حماس وميليشيات حزب الله متورطين بأعمال إرهابية، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية". وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية، 5 أشخاص على قوائم الإرهاب، لعلاقتهم بحزب الله، موضحة أن الأشخاص الخمسة هم الزايدي شيبل محسن، وفرحة محمد، وهاشم يوسف، والكوثراني عدنان حسين المزداد، بالإضافة إلى جواد نصر الله. يذكر أن واشنطن أدرجت حزب الله منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الإرهابية"، وتتهمه بضلوعه في عدد من الأنشطة التخريبية والتحريضية. عرضت

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