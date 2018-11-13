الان تتابع وزير يمني : السفن الإيرانية تهدد وتختطف الصيادين في المياه الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين إن سفناً إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين وتهددهم في المياه اليمنية، ومنها مياه البحر الأحمر.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في إيقاف تجاوزات إيران الفضّة ووقف تدخلها في الشأن اليمني ودعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية .

وأوضح أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من “تعسف ضد الصيادين واختطافهم وإخفائهم قسرياً ومنعهم من مزاولة مهنتهم بتدخل ودعم إيراني واضح وسافر”، خلال تدشينه مع محافظ شبوة اليمنية اللواء الركن علي الحارثي لتوزيع 100 قارب صيد على صيادي المحافظة.