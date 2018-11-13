ملص: المطلوب اليوم أن نقف جميعاً الى جانب فلسطين

توجه رئيس اللقاء التضامني الوطني المحامي الشيخ مصطفى ملص بـ "أسمى ايات التبريك والتهنئة، لشهداء فلسطين، وإلى أبطال المقاومة الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية واجملها، في زمن الإنبطاح العربي والخليجي أمام العدو الصهيوني".
وأشاد ملص بـ "الدور العسكري والريادي التي تلعبه كافة القوى الفلسطينية المقاومة"، معتبراً ان "عملية تفجير حافلة الجنود، وكمين العلم، ما هو إلا شاهد بسيط على تنامي قدرات المقاومة، ورجالها الأبطال الذين يواجهون الغارات والاعتداءات الصهيونية بكل شجاعة، حتى بات العدو ، مرغماً على التفكير ألف مرة قبل الإقدام على شن أي عدوان على الأراضي الفلسطينية".
وراى ملص ان "المطلوب اليوم أن نقف جميعاً الى جانب فلسطين وأهلها ومقاومتها، ونؤمن كل أشكال الدعم والاحتضان للمقاومة في غزة وكل فلسطين، على ذلك يوفر فرصة لاستنهاض شعبي الوطن العربي ويعيد تصويب البوصلة العربية والإسلامية نحو القضية الأساس ، فلسطين ".
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