مجهولون سرقوا صندوق النذورات في كنيسة مار شربل في عبرين

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "مجهولين، دخلوا ليل أمس الى ​كنيسة مار شربل​ في بلدة ​عبرين​ البترونية، وسرقوا صندوق النذورات، بعدما حطموا الحجارة التي تحتضنه وحضرت ​القوى الامنية​، بعد ابلاغها بالحادث وباشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين".

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