خارجية بريطانيا:التحالف بقيادة السعودية سمح بإجلاء جرحى من الحوثيين باليمن

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن وافق على إجلاء جرحى من الحوثيين وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية جيريمي هانت الى السعودية والامارات.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "قوات التحالف ستسمح الآن للامم المتحدة بالاشراف على إجلاء طبي لحوثيين، ما يصل الى خمسين مقاتلا مصابين، الى سلطنة عمان قبل سلسلة محادثات سلام جدية".
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