خارجية بريطانيا:التحالف بقيادة السعودية سمح بإجلاء جرحى من الحوثيين باليمن

أعلنت ​وزارة الخارجية البريطانية​ أن التحالف العسكري بقيادة ​السعودية​ في ​اليمن​ وافق على إجلاء جرحى من ​الحوثيين​ وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية ​جيريمي هانت​ الى السعودية و​الامارات​.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "قوات التحالف ستسمح الآن للامم المتحدة بالاشراف على إجلاء طبي لحوثيين، ما يصل الى خمسين مقاتلا مصابين، الى ​سلطنة عمان​ قبل سلسلة محادثات سلام جدية".