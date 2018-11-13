الجيش: دهم عدد من منازل المطلوبين وتوقيفهم في محلة العسيرة ببعلبك

أعلنت ​قيادة الجيش​ انه "في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة في ​منطقة البقاع​ ونتيجة للمتابعة، دهمت قوة من ​مديرية المخابرات​ منازل مطلوبين في ​مدينة بعلبك​ – محلة العسيرة، وأوقفت المدعوَّين تركي علي نون ونصري علي نون المطلوبَين بموجب عدّة وثائق آخرها جرم ​إطلاق نار​ باتجاه دورية للجيش، وتمّت ​مصادرة أسلحة​ وذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر وقد بوشرت التحقيقات بإشراف ​القضاء​ المختص".

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