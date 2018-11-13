تسمم 9 طالبات بعد تناولهن "كشري" من مطعم في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أصيبت 9 طالبات، من المدرسة الثانوية الصناعية "بنات" بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بتسمم غذائي، وذلك عقب تناولهن وجبة فاسدة.
تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا مستشفى "الزقازيق" العام، بوصول 9 طالبات من المدرسة الثانوية الصناعية "بنات" بمدينة الزقازيق، مصابات بحالات اشتباه في تسمم غذائي.
وتبين إصابة الطالبات عقب خروجهن من المدرسة وتناولوهن وجبة "كشرى" من أحد المطاعم القريبة من المدرسة، والتي يُرجح أن تكون فاسدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
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