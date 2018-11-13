بنك ناصر يعدّل شروط مسابقة الوظائف ويضم دفعتين جديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

أعلن بنك ناصر الاجتماعي اليوم الثلاثاء عن ضم دفعتي الجامعات (2012 و2013) ليكونوا ضمن المسموح لهم بالتقدم لشغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة للحاصلين على

بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق.

وكان البنك قد بدأ تلقى طلبات الراغبين لشغل هذه الوظائف منذ يوم الأحد الماضي ولمدة 10 أيام، عبر موقع المخصص للتقدم وهو

HTTP://NSB.EBI.GOV.EG/?FBCLID= IWAR0A68X0PTACNP0XK0KVKTJCE8FC QEMIRRS5Z5FTFZJKPBOT8YJLMTTRFH A.

وستكون الوظائف على مستوى فروع البنك المختلفة، لمن يجيدون اللغة الإنجليزية.

وحدد البنك الشروط التالية للمتقدمين:

1- أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا.

3- أن يكون المتقدم من دفعات 2012- 2013- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018.

4- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معفًى منها نهائيًا بالنسبة للذكور.

5-الخدمة العامة أو الإعفاء بالنسبة للإناث.

6- أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة طبقًا لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول.

7- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويرفق طلب التقديم للوظيفة بالمستندات التالية:

1- صورة شهادة التخرج.

2- صورة شهادة الميلاد مميكنة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول قبل الإعلان.

4- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة النهائية.

5- صورة شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها وفي حالة وجود أي متقدم ممن أدى الخدمة العامة بالبنك يرفق بالطلب ما يثبت ذلك.

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