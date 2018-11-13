22 شركة مصرية تشارك بفعاليات معرض "ميديكا" للمستلزمات الطبية بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن 22 شركة مصرية عاملة في مجالات المنتجات والتقنيات الطبية، تشارك بفاعليات الدورة الـ 49 لمعرض المستلزمات الطبيةMedica Trade Fair ، في ألمانيا خلال الفترة من 12 – 15 نوفمبر الجاري.

وبحسب البيان، انطلقت فعاليات المعرض أمس، بمشاركة مي حلمي مدير قطاع الصناعات الطبية بهيئة تنمية الصادرات، ووزير مفوض تجاري ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري ببرلين، وعماد لويس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ، ومي خيري ممثلة الغرفةالألمانيةالعربية للصناعة والتجارة.

ويقام المعرض منذ أكثر من 40 عاما بمشاركة خبراء من كافة دول العالم بإعتباره أكبر معرض دولي للمنتجات والتقنيات الطبية في العالم ويضم عدد من المؤتمرات المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب متعددة التخصصات وندوة المستشفيات الألمانية والتي تمثل محورا لالتقاء صانعي القرار في المؤسسات العلاجية الألمانية.

وقالت مي حلمي مدير قطاع الصناعات الطبية بهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة حريصة على دعم الشركات المصرية المشاركة في هذا المعرض.

وأضافت أن المعرض يسهم في خلق بيئة اتصال بالشركاء التجاريين ونظائرهم من السوق الألماني والاتحاد الأوروبي، والمستوردين لبناء علاقات تجارية تخدم الجانبين، وعرض أحدث المنتجات والخدمات في منصة واحدة تضم مشترين محتملين وموزعين وتجار وموردين من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة انتشار المنتجات المصرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي من خلال تواجد جناح مصري بأكبر معرض طبي بالعالم للتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الطبية الحديثة.

وأشارت إلى أن المعرض Medica يعد بمثابة ورشة عمل للاطلاع على التطور العالمي في المجال الطبي، مما يساعد الصناع المصرين لمعرفة ما هو جديد في هذة الصناعة وكذلك التسويق لمنتجاتهم بالسوق الأوروبي و الحصول على وكلاء أجانب وزيادة فرص التصدير.