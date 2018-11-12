بعدما حقق لقب أفضل أغنية راي.. عدلي يصدر أغنية جديدة بنمط مختلف-فيديو

أصدر الفنان المغربي محمد عدلي أغنية جديدة تندرج ضمن خانة الراي الشبابي، حملت عنوان “Allo mon SOSS” .
جديد عدلي من كلمات وألحان الجزائري بلخير طراري، بتعديل وتعاون مع الفنان عدلي نفسه، ومن توزيع هشام خاتير، أما الفيديو كليب فأخرجه بلال التائب.
ويعتبر جديد عدلي مختلفا عن باقي أغاني الراي التي قدم سابقا وحققت نجاحا كبيرا، مثل “نديكلاري نبغيك”و”ماصدقتيش”.
يذكر أن عدلي فاز بجائزة أفضل أغنية ضمن فئة الراي والموسيقى الشعبية، وذلك عن أغنيته “ندكلاي نبغيك”، بمسابقة “موروكو ميوزيك أوورد” في نسختها الخامسة الماضية.
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