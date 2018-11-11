شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: نعد دراسة حول أزمة الكثافة السكانية وسنرفع توصياتنا للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب يعد دراسة متكاملة عن أزمة الكثافة السكانية، ويدرسها من جميع الجوانب، تمهيدا لعمل توصيات وحلول لهذه الأزمة ورفعها إلى مؤسسة الرئاسة للمساهمة فى حل الأزمات.

وقال نائب رئيس حزب حماة الوطن، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بأزمة الكثافة السكانية، لأنها تمثل خطرا على أساليب التنمية، بل إنها تهدم التنمية، وفى خطابات عديدة كان الرئيس تطرق إلى أزمة الكثافة السكانية وضرورة مواجهتها.

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن مواجهة أزمة الكثافة السكانية لها بعد اجتماعى يتمثل فى ضرورة إيجاد الأسلوب العلمى الدقيق لمعالجة هذه المشكلة، وتشجيع المواطنين على اتباع وسائل تنظيم الأسرة، بجانب شق دينى وهو توعية المواطنين دينيا بخطورة أزمة الكثافة، وكيف أنها تمثل خطرا على بلادنا، ولابد من مواجهتها.

ولفت نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الحزب يدرس التجربة الصينية، موضحا أن الحزب خلال لقائه بوفد الحزب الشيوعى الصينى، تطرق إلى كيف واجهت الصين أزمة الكثافة السكانية، وذلك للاستفادة من هذه التجربة وأخذ ما يمكن أن نطبقه منها داخل مصر.