شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مى البطران تؤكد أهمية ملتقى التعاون المصرى الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت النائبة الدكتورة مي البطران، الرئيس المصرى المنتخب للشبكة البرلمانية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، على أهمية ملتقى التعاون المصرى الكويتى "شركاء اشقاء"، الذى انعقد الأربعاء الماضى، مؤكدة أن مثل هذه الملتقيات التي تجمع بين أكبر كيانات القطاع الخاص المصرية والكويتية والتى تعتبر داعم تنفيذي للمؤشرات الاقتصادية الايجابية لجمهورية مصر العربية.

وأضافت "البطران"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن البرلمان المصري كان بمثابة الداعم لدور الدولة المصرية في الإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم الاقتصاد المصري حتي كللت باصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والتي تعد خطوة جديدة هامة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار.

وأوضحت أن ذلك يأتى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الاستثمار وفق خطوات تم وضعها في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي تم إقراره من البرلمان المصري وبعد مدة تجاوز العامين من العقبات تم عقد ملتقي التعاون المصري الكويتي "شركاء اشقاء" يوم الاربعاء الموافق 7/11/ 2018 تحت رعاية سمو الشيخ جابرمبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وبحضور محمد جاسم صقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت من الجانب الكويتي ومعتز الالفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية.