ماكرون يقصف جبهة ترامب للمرة الثانية

حسام رضوان



انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب مرتين خلال خطابه الذي ألقاه أمام نحو 70 من زعماء العالم من أمام قوس النصر بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، قال ماكرون في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب العالمية الأولى : "دعونا نوحد آمالنا بدل أن نضع مخاوفنا في مواجهة بعضها.