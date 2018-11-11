برهوم: المقاومة تقوم بعمل بطولي في غزة بتصديها لغدر اسرائيل

أعلن الناطق باسم ​حركة حماس​ ​فوزي برهوم​، ان "​المقاومة​ تقوم بعمل بطولي شرق خانيونس" ، مؤكدا أنها يقظة في التصدى لغدر ​اسرائيل​ "والدفاع عن ​الشعب الفلسطيني​ وتدفيع الاحتلال ثمن جريمته، في غزة."

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