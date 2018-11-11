نيويورك تايمز: اغتيال سليماني كان ضمن توجهات السعودية منذ العام الماضي

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الاميركية بأن "القيادات ​السعودية​ في عهد الأمير محمد بن سلمان بدت مهتمة بالاغتيالات ك​سياسة​ لها منذ العام 2017"، مشيرةً الى أن "اغتيال قيادات إيرانية بينها قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ كان ضمن توجه القيادة السعودية منذ العام الماضي".

ولفتت الصحيفة الى أن "فكرة الاغتيال بحثها ​أحمد عسيري​ مع ​جورج نادر​ وزامل على هامش نقاش استهدف ​الاقتصاد​ الإيراني"، مؤكدةً أن "بحث فكرة الاغتيال جاء في اجتماع رتب له جورج نادر المقرب من ولي عهد ​أبو ظبي​".