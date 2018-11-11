نيويورك تايمز: اغتيال سليماني كان ضمن توجهات السعودية منذ العام الماضي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية بأن "القيادات السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان بدت مهتمة بالاغتيالات كسياسة لها منذ العام 2017"، مشيرةً الى أن "اغتيال قيادات إيرانية بينها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان ضمن توجه القيادة السعودية منذ العام الماضي".
ولفتت الصحيفة الى أن "فكرة الاغتيال بحثها أحمد عسيري مع جورج نادر وزامل على هامش نقاش استهدف الاقتصاد الإيراني"، مؤكدةً أن "بحث فكرة الاغتيال جاء في اجتماع رتب له جورج نادر المقرب من ولي عهد أبو ظبي".
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