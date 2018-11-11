تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة شرق خانيونس وانباء عن اغتيال قيادي بالقسام

افادت وسائل اعلام فلسطينية عن تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة شرق خانيونس جنوب ​قطاع غزة​. واشارت القناة السابعة الإسرائيلية الى ان ​الجيش الاسرائيلي​ طلب من من المستوطنين في "غلاف غزة" البقاء داخل المنازل وقرب الغرف الآمنة، وسط انباء عن اغتيال قيادي بالقسام في غزة.

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