نشرة خاصة: تساقطات ثلجية بسمك 30 سنتيمتر انطلاقا من بداية الأسبوع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية، قبل قليل، أن المغرب سيشهد تساقطات ثلجية ابتداء من يوم غد الاثنين.

وأوضحت المديرية، أن التساقطات الثلجية قد يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا.

ويرتقب أن يتم تسجيل التساقطات في كل من أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وورزازات وتارودانت ابتداء من يوم غد الإثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.