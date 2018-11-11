أفادت مديرية الأرصاد الجوية، قبل قليل، أن المغرب سيشهد تساقطات ثلجية ابتداء من يوم غد الاثنين.
وأوضحت المديرية، أن التساقطات الثلجية قد يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا.
ويرتقب أن يتم تسجيل التساقطات في كل من أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وورزازات وتارودانت ابتداء من يوم غد الإثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة خاصة: تساقطات ثلجية بسمك 30 سنتيمتر انطلاقا من بداية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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