مسيرة حاشدة ترفع شعارات “20 فبراير” في شوارع الرباط

انطلقت، قبل قليل، من صباح اليوم الأحد، مسيرة حاشدة وسط العاصمة الرباط، معيدة شعارات مسيرات حركة “20 فبراير”، للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

مسيرة الرباط، التي دعا إليها نشطاء من أجل التعبير عن رفض آخر القرارات الحكومية، منها قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، عرفت مشاركة نشطاء حقوقيين يساريين، وأعضاء وقيادات من جماعة العدل والإحسان، في غياب تام لنشطاء حزب العدالة والتنمية وشبيبته.

ورفع المحتجون، على مقربة من مقر البرلمان شعار “هي كلمة وحدة هاد الدولة فاسدة”، متهمين الحكومة باتخاذ قرارات غير شعبية، لا تراعي كرامة وإرادة المواطنين.

كما حمل المتظاهرون، شعارات ضد اعتقال النشطاء، ومنهم نسطاء الحراكات الاجتماعية، مطالبين بإطلاق سراحهم ووقف “الحگرة”.