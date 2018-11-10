وليد البعريني: مع الحريري لتبصر الحكومة النور بلا تربيح منيات من أحد

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ إلى "أننا اليوم نمر في مرحلة حساسة، تستدعي من الجميع تشابك الأيادي، كي نمر بهذه المرحلة على خير، ف​الوضع الاقتصادي​ بات على شفير الهاوية، وهذه مسؤولية الجميع".

وخلال لقاء تكريمي في بلدة حيزوق في عكار، أكد أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، هو رمز لكل لبنان، وقدم الكثير من التضحيات من أجل لبنان، وعلينا أن نقف إلى جانبه في هذه المرحلة الحساسة، كي تبصر الحكومة النور في وقت قريب دون "تربيح منيات" من أحد"، آملا من البعض "مراجعة مواقفه، وعدم ترك فرصة لأحد للنيل من رمزية السنة في لبنان".

أما في ما يتعلق بعكار، فاعتبر أن "كلمة حرمان باتت عادية بالنسبة للعكاريين، فهذه الحالة لا يمكن الخروج منها، إلا بوقفتنا مع بعضنا بعضا، ووضع آلية عمل مشترك مع كوادر وقيادات، كي نرسم خطة، بهدف تحصيل حقوقنا من مصادر القرار في بيروت".