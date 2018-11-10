وفاة فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين في الضفة الغربية

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ "وفاة الشاب الفلسطيني محمد ابراهيم شريتح (28 عامًا) الّذي كان قد أُصيب برصاصة في الرأس أواخر شهر تشرين الأول الماضي، خلال مواجهات مع ​الجيش الإسرائيلي​ في قريته المزرعة الغربية شمال غرب مدينة ​رام الله​".

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