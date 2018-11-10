السيسي لرئيس الوزراء الإيطالي: ندعم جهود تسوية الأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبى كونتي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال التباحث بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وأكد الرئيس دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.