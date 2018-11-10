عامل يطعن زميله بمطواة في ظهره بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر على إثر إصابته بمطواة نتيجة مشاجرة مع عامل بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة لخلافات مالية بينهم.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بنشوب مشاجرة بقرية نقيطة ووقوع مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد منصور، إلى مكان البلاغ، ليتضح نشوب مشاجرة بين كل من "محمد. م. ص." 38 سنة، عامل، ومقيم بنقيطة مركز المنصورة، طرف أول، و"الدسوقي. ا. ح." 32 سنة، عامل ومقيم بذات القرية استخدما خلالها الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابة الأول بجرح نافذ بالظهر من الجهة اليسرى.

جري ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اتهم الأول، الثاني بالاعتداء عليه بمطواة لخلافات مالية، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق.